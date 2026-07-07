Zonguldak'ta geçen yıl ekim ayında cesedi su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu boğarak öldürdüğünü itiraf eden sanık Deniz B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti kararı açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz B., tutuksuz sanıklar ağabeyi Arif B., yengesi Necla B. ile araç sahibi Erkan S. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında Erkan S.'den emanet aldığı araç ile Hasret Akkuzu'ya attığını anlatan sanık Deniz B., Akkuzu ve erkek arkadaşıyla yaşadıkları sorun nedeniyle mahkemelik olduklarını hatırlattı. Olay günü de bu durumu konuşmak istediğini ve Akkuzu'dan mahkemeye gidip ifade vermesini istediğini anlatan Deniz B., bu sırada Hasret Akkuzu'nun kendisine alakasız sorular ve diyaloglarını sürdürdüğünü belirtti.

Sanık, ''Mahkememiz var, duruşmaya gelmemezlik yapma' dedim. 'Bana sürekli mahkeme muhabbeti yapma. Kaç aydır boşuna mı uğraşıyoruz, ben bunun hesabını veremem' diye bağırmaya başladı' şeklinde konuştu.

Bu sırada kendinden geçtiğini ve Hasret Akkuzu'nun gırtlağına sol eliyle yapıştığını ve ikisinin yere düştüğünü anlatan Deniz B., 'Sonra kendime geldiğimde yerde yatan Hasret'e seslenmeye başladım ancak bana cevap vermedi. Olayın şokuyla sağa sola gezinmeye başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hasret'i düşmüş olduğu yerden aldım, yolun kenarına bıraktım. Nabzına hiç bakmadım. Kendi kendime 'Acaba Hasret gerçekten öldü mü?' diye düşündüm çünkü yaşadıklarıma inanamıyordum. Hasret'e seslendim, ses vermedi, sadece sessizce yatıyordu' şeklinde sözlerini sürdürdü.

Mahkeme başkanının boğazını ne kadar süre sıktığına dair soruya yanıt veren sanık, 'Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum' dedi.

'Mezarlığa bırakmak istedim, kuyuya atmak aklıma geldi'

Hasret Akkuzu'yu yol kenarına bırakıp hızlıca aracın yanına geldiğini anlatan sanık, araçla tekrar cesedin bulunduğu yere geldiğini ve Akkuzu'yu aracın bagajına koyduğunu anlattı. Akkuzu'yu önce mezarlığa bırakmak daha sonra da karakola gitmeyi düşündüğünü anlatan sanık bu iki eylem yerine piknik alanı olarak kullanılan araziye geldiğini söyledi.

Sanık, 'Yolda yürürken bir ağaç gördüm. Ağacın dibinde de bu kuyu vardı. O kuyuyu fark ettim, öncesinde o kuyuya atarım diye hareket etmedim. O kuyuyu dahi hatırlamıyorum. Yolda giderken kuyuyu fark ettim. 100 metreden fazla kucağımda Hasret'le yürümüşümdür. Kuyunun orada yalak vardı, eli yüzümü yıkamak istedim. O sırada Hasret'i kuyuya atmak aklıma geldi' dedi.

Yüzünü yıkadığı sırada kuyunun kapağını gördüğünü anlatan sanık, vida olması sebebiyle cesedi ormanlık alanda bırakıp ağabeyine ait atölyeye geldiğini anlattı. Atölyeden çekiç alırken ağabeyinin 'Ne yapacaksın' diye sorduğunu belirten Deniz B., 'Çekici alıp olay yerine gittim. Çekiçle kuyunun vidasını açtım. Sonra da Hasret'i kuyuya attım' diye belirtti.

Ağabeyinin cinayeti işleyip işlemediğiyle ilgili bilgisinin olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan sanık, 'Ağabeyim böyle bir şey yapacağımı bilse buna asla müsaade etmezdi. Ancak bana verilecek her türlü cezaya razıyım' şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti; her ne kadar tutuksuz sanık ağabey Arif B.'nin olayla alakası olmadığını ve cumhuriyet savcısının beraatini istemesine rağmen suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak eylemi yardım etme kapsamında değerlendirerek 1 yıl hapis cezasına karar verdi.

Diğer tutuksuz sanıklar Necla B. ve Erkan S. hakkında ise beraat kararı verildi. Tutuklu sanık Deniz B. hakkında ise çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.