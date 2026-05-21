Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sahnelenen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Çaycuma Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınan 'Annemin Müstakbel Kocası' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yazarlığını Onur Algın'ın üstlendiği oyunun yönetmenliğini Hüseyin Özkan yaptı. Organizasyonun öncülüğünü ise Çaycuma Tiyatro Topluluğu Başkanı Berna Çimsalan Özyurt yürüttü.

Oyunda Arzu karakterini Gülhan Saatçi Bayrak, Celal karakterini Tuğba Eriköğlu, Damla karakterini Tuana Eşgi, Alina karakterini Hale Kurt, Emre karakterini Feray Köktürk, Dedektif karakterini Recep Özer, Emrah karakterini Hüseyin Özkan, Muzaffer karakterini Gültekin Petük ve Serpil karakterini Nesrin Petük canlandırdı. Ayrıca Çaycuma'da ilk kez bir kadın oyuncu olan Tuğba Eriköğlu'nun erkek karakter Celal'e hayat vermesi dikkat çekti.

Gösterimi izleyen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, oyun sonunda oyuncuları tebrik etti.