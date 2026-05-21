Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çiftçi'den 3 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamın hayatından endişe eden yakınları görenlerin insanlık namına 112'ye ya da kendilerine haberdar etmeleriniistedi.

Edinilen bilgiye göre; Salı günü sabah saatlerinde evden ayrılam 82 Mehmet Çifti bir daha geri dömedi. İlk etapta kendiimkanları ile çevrede arama yapan yakınları yaşlı şahsın izine ulaşamayınca 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Yaşlı adamı bulmak için bölgede çalışma başlatılırken Mehmet dedeyi görenlerin yetkililere ya da 0533 249 02 90 numaralı telefondan ailesine bilgi vermesi istendi.