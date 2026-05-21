Bodrum Gündoğan ve Ege Yıldızları Spor Kulübü forması giyen 5 başarılı hokey sporcusu, Ümit Milli Hokey Takımı'na seçilerek Ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Türkiye Hokey, Ümit Milli Hokey Takımı kadrosunu açıkladı. Muğlalı sporcular Aleyna Satılmış, Sıla Aleyna Çelebi, Nilay Nur Öztürk, Nur Nebi Baran ve Rüveyda Duruakan, gösterdikleri üstün performansla milli takım kadrosuna adlarını yazdırmayı başardı.

Milli takıma seçilen Bodrum Gündoğan ve Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcuları, Temmuz ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan U21 Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dev şampiyona öncesinde Ay-yıldızlı formayla sahaya çıkacak olan Muğlalı yıldızlar, Haziran ayında Alanya'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına katılacak. Alanya'daki yoğun sürecin ardından kendi illerinde çalışmalarına ara vermeden devam edecek olan sporcuların, şampiyona öncesi planlanan toplam iki kampın ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını noktalayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bodrum Gündoğan Spor Kulübü ve Ege Yıldızları Spor Kulübü Başantrenörü Serkan Şen, Muğla'da hokey sporunun geldiği noktaya dikkat çekti. Muğla Valiliği, Muğla Milletvekilleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çocukları sporla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Şen, şunları söyledi: 'Hokey sahamızın yapımı hızla devam ediyor. Bugüne kadar 50'nin üzerinde, Muğlalı çocuğumuzu milli takımlara kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim asıl amacımız yalnızca sportif başarılar elde etmek değil; Muğlalı çocukların hayatlarına dokunmak, onları geleceğe çok daha güçlü ve özgüvenli hazırlamaktır. Yeni sahamız tamamlandığında daha çok oyuncuyu milli takıma kazandırmak istiyoruz. Bu vizyoner yolda yanımızda olan ve bize destek veren tüm kurumlarımıza ve herkese yürekten teşekkür ediyorum' dedi.