Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla idari ve akademik personelin katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törende; MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, bayram dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

MSKÜ ailesinin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, kampüs içerisinde üniversitenin bakım ve destek ekibiyle bir araya gelerek, bayramını kutladı. Samimi bir atmosferde geçen bayramlaşma töreninde tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi.