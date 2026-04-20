Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 550 bin 245 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan bir tır, Osmancık ilçe merkezinde durdurularak arama yapıldı.

Araçta ve dorsesinde gerçekleştirilen detaylı incelemede toplam 550 bin 245 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.