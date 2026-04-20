Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 'Hareket Okulumda' projesi kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere hem spor branşlarının tanıtımını etkinliklerle gösteriyor hem de yeni sporcuların ortaya çıkmasına yönelik katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenliyor. 'Hareket Okulumda' projesi doğrultusunda hareket eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu noktada sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Müdürlük, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' mottosundan hareketle başlattığı proje ile 7'den 70'e Düzce'yi spor şehri yapmak için çalışma yürütüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı hafta içerisinde Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nun misafiri olan müdürlük, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Zumba'dan Okçuluğa Futbol ve Voleyboldan Taç Tenisi ile Mısır Deliği (Cornhole) oyununa kadar birçok sportif etkinliği deneyimleme ve tanıma imkanına sahip oldu.

Eğlenceli ve sporla dolu bir gün geçiren öğrenciler, bir yandan da yeteneklerini sergilemek için birbirleri ile yarışarak renkli görüntülerin oluşturdu. Öğrencilere yönelik 'Hareket Okulumda' proje çalışmaları ilerleyen dönemde de devam edecek.