Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen 2026 Yılı Masa Başı Eğitim Tatbikatı, Başhekim Uzm. Dr. Oğuz Kağan İnceoğlu'nun koordinasyonunda yapıldı.

Düzce'de yaşanabilecek bir afete karşı ekipler sık sık tatbikat yapıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde '2026 Yılı Masa Başı Eğitim Tatbikatı' başarıyla gerçekleştirildi. Hastane toplantı salonunda düzenlenen tatbikat, Başhekim Uzm. Dr. Oğuz Kağan İnceoğlu'nun koordinasyonunda; Hastane Afet Yönetimi ekipleri, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin gözetiminde yapıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatta, yaşanabilecek afet ve acil durum senaryoları üzerinden hastanenin müdahale kapasitesi değerlendirildi. Katılımcılar, kriz anında görev dağılımları, hızlı karar alma süreçleri ve kurumlar arası iletişim konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. Masa başı tatbikatı sayesinde afet anında yürütülecek hizmetlerin etkinliği gözden geçirilerek eksiklikler tespit edildi.

Tatbikatın amacı, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve afet durumlarında koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması olarak ifade edildi.