Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Doğa Seni Çağırıyor' trekking etkinliği Korugöl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşte gençlerle sohbet etti, önemli tavsiyelerde bulundu. Özlü gençlere en az iki dil öğrenmeleri ve mesleklerinde en iyisi olmaları gerektiğini vurguladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençleri doğayla buluşturdu. Korugöl Tabiat Parkında gerçekleşen 'Doğa Seni Çağırıyor' trekking yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü gençlerle birlikte yaklaşık 2 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca gençlerle sohbet eden Başkan Özlü, bölgenin önemli doğal alanlarından biri olan Korugöl Tabiat Parkı hakkında bilgiler paylaştı.

Zekeriya Arslantürk: 'Etkinliklerimiz devam edecek'

Etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, gençlere ve katılımcılara teşekkür ederek bu gibi organizasyonların artarak devam edeceğini bildirdi.

Adnan Kaya: 'Her şeyin başı sağlık'

Etkinliğe katılan bir diğer isim ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kardiyolog Prof. Dr. Adnan Kaya oldu. Aslen Düzce'li olan Kaya, 'Her şeyin başı sağlık' diyerek başladığı konuşmasında; 'Hem zihinsel sağlığımız, hem de fiziksel sağlığımız çok önemli. Her şeyin başında sağlık geliyor, bunun dışındaki her şey gelip geçici. Yediklerimize içtiklerimize dikkat etmeliyiz, mümkün olduğunca hareket edip yürümeliyiz' şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Nurullah Çelebi: 'Burada olduğum için çok şanslıyım'

Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Nurullah Çelebi, 'Gençlerle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Burada çok güzel insanlar var ve hep birlikte yürüyüş yaptık. Böyle güzel mekanı kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Faruk Özlü: 'Korugöl konaklama ile birlikte çok daha güzel olacak'

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı ile ilgili gençlere bilgiler verdi. Daha önce Kurugöl olan tabiat parkının adını Korugöl olarak değiştirdiklerini kaydeden Başkan Özlü, 'Bu bölgeyi canlandırmak için TÜRSAB ile sözleşme imzaladık. Devlet olarak yolunu, suyunu ve elektriğini biz getirdik. İçerisindeki restorant, dinlenme alanları ve bungalovları TÜRSAB yapıyor. Burası yaklaşık 2 yıl önce hayata geçti, burası konaklama ile birlikte daha güzel olacak' şeklinde konuştu.

'Başkan Özlü'den gençlere tavsiyeler'

Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Özlü, 'Bu etkinliği tertipleyen müdürümüze teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayatınızın en güzel dönemi üniversite döneminizdir. Ben geçmiş hayatıma baktığımda hayatımın en güzel yılları üniversite yıllarımdı. Bugünleri çok iyi değerlendirin. En az iki dil öğrenin ve mesleğinizde çok iyi olun. Bu organizasyonları hep Pazar günü tertipleyin ben de katılayım, belediye olarak da sponsor olalım' şeklinde konuştu.