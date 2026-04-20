Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde bitkisel üretim yapan üreticilere yönelik 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi ve B-Reçete Eğitimi' düzenlendi.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkin kullanımı, zararlılarla mücadele yöntemleri, uygulama teknikleri, insan sağlığı ve çevre güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında üreticilerin görev ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde, bilinçsiz ve yanlış pestisit kullanımının ürünlerde kalıntı sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekilerek, doğru ilaçlama zamanı, uygun dozaj ve doğru ürün seçiminin önemi vurgulandı.

Program kapsamında üreticilerin soruları yanıtlanırken, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bilinçli üretimin artırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.