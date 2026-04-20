Düzce'de 2026 yılı Nisan ayı judo kuşak sınavı başarıyla gerçekleştirildi.

Çilimli ilçesi spor salonunda düzenlenen sınava katılan sporcular, antrenmanlarda edindikleri bilgi ve becerileri sergileyerek önemli bir aşamayı geride bıraktı. Disiplinli çalışmaları ve azimleriyle dikkat çeken öğrenciler, hem teknik hem de uygulamalı bölümlerden oluşan sınavda başarılı performans ortaya koydu. Antrenörleri eşliğinde sınava hazırlanan sporcular, gösterdikleri gelişimle takdir topladı.

Sınav sonunda kuşak atlamaya hak kazanan tüm sporcular tebrik edilirken, judo branşında yetişen genç sporcuların her geçen gün daha da ilerleme kaydettiği vurgulandı.