Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kusursuz Kafe'de görev yapan bireyleri Beşiktaş-Antalyaspor maçına götüren 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği yönetimine teşekkür etti. Başkan Özlü, dernek üyeleri ve kafe personelinin bir araya geldiği Kusursuz Kafe'de sıcak ve samimi anlar yaşandı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin organizasyonuyla, Beşiktaş -

Antalyaspor karşılaşmasını stadyumdan izleyen Kusursuz kafe

personelini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü dernek üyeleri ile

birlikte ziyaret etti. Beşiktaş müzesini gezen, kulüp yöneticileri ile

buluşan ve tribünden maçı izleyen Kusursuz Kafe personelleri o unutulmaz

günü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye anlattı.

Organizasyonu düzenleyen 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer

Faruk Kubilay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Özlü;

'Düzenlediğiniz bu sosyal sorumluluk projesi ile çalışanlarımızı çok

mutlu ettiniz. Sizlere bu jestiniz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum.

Biz de derneğinizle ilgili projelerinize destek olmak isteriz.

Belediyemizin imkanları derneğinizin emrinde' şeklinde konuştu.

Her zaman bizim yanımızda olmanız bizleri çok mutlu ediyor. Sizden güç

ve cesaret alıyoruz. Biz sizi harita edindik, bizim yanımızda olduğunuz

sürece Düzce'ye faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Buradaki en büyük

emek sizin çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Özlü ve davetliler Kusursuz Kafe çalışanları

ile masa tenisi oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.