Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından Altunçay Köyü'nde düzenlenen doğa yürüyüşüne, katılan Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirmiştir. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İshak Sönmezoğlu, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi personelleri ile Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin katılımıyla Altunçay Köyü'nde yaklaşık 7 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirilmiştir.

Yürüyüş molasında İlçe Sağlık Müdürlüğünden görevli Diyetisyen Tolga Tilki tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Yürüyüş sonunda kurulan stantta boy-kilo ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, sağlıklı beslenme, kalp sağlığı, kanser taramaları ve bağımlılıkla mücadele konularında broşürler dağıtılarak Sigara Bırakma Polikliniği hakkında bilgilendirme yapılmış, başvurmak isteyen vatandaşlarımız Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.