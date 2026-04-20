Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen genel seçimin galibi, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yeni kurulan İlerlemeci Bulgaristan (PB) Partisi oldu.

Bulgaristan'da dün yapılan genel seçimde oyların yüzde 91'i sayıldı. Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre; seçimi, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in merkez-sol eğilimli İlerici Bulgaristan (PB) Partisi kazandı. Oyların yüzde 91'inin sayılmasıyla ortaya çıkan tabloya göre İlerici Bulgaristan, oyların yüzde 44,6'sını elde ederek parlamentoda çoğunluğu sağlamayı garantiledi. Bu sonuçlara göre Radev tarafından bir ay önce kurulan parti, Bulgaristan'ın demokrasi tarihindeki en farklı seçim zaferlerinden birine imza atmış oldu.

İlk sonuçlara Değişime Devam - Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu oyların yüzde 13,2'sini alırken, eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) ise yüzde 13,3 oranında oy aldı. İlk sonuçlara göre, uzun süre ülkenin en güçlü partisi konumunda kalan GERB, 2008'den bu yana en kötü seçim performansını sergiledi.

Türkleri temsil eden 2 parti parlamentoda

Bulgaristan'daki Türkleri temsil eden partilerden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile Moskova yanlısı Yeniden Doğuş (Vazrazhdane) partisi de parlamentoya girmeye hak kazandı, ancak her iki parti de seçimde beklentilerin altında kaldı.

Bulgar Sosyalist Partisi ise yakın tarihinde ilk kez yüzde 4'lük barajın altında kalarak parlamento dışı kaldı.

'PB açık arayla kazandı'

Eski Cumhurbaşkanı Radev, dün gece başkent Sofya'daki parti merkezinde sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 'PB açık arayla kazandı. Bu, güvensizliğe karşı umudun, korkuya karşı özgürlüğün zaferidir' dedi.

Borisov'dan Radev'e tebrik

Eski Başbakan Borisov ise Radev'i seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, 'Seçimleri kazanmak bir şey, ülkenin idaresi başka bir şeydir' ifadelerini kullandı.

Son 5 yılın en yüksek katılım oranı

Son beş yıl içinde sekizincisi yapılan genel seçime katılım, ülkenin siyasi krizler döngüsüne girdiği 2021 yılı nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşerek, yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

Radev, Ukrayna'ya silah tedarikine karşı

Seçimlerden önce kurduğu PB ile zafere ulaşan Radev, Rusya ile ilişkilerin yenilenmesi gerektiğini savunması ve Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik eleştirileri ile biliniyor.

Rumen Radev, AB üyeliğine karşı çıkan siyasi çizgisiyle biliniyor

62 yaşındaki asker kökenli siyasetçi, parlamento seçimlerine katılmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve seçim kampanyasını yoksulluk ve enflasyonu önleme ve mafyanın ülke siyasetindeki etkisini ortadan kaldırma vaatleri üzerine kurmuştu. Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına itiraz eden ve komşu ülke Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkan siyasi çizgisiyle bilinen Rumen Radev, Bulgaristan'ın euroya geçişine de açık bir şekilde itiraz etmişti. Diğer yandan Radev, ülkenin AB ve NATO üyeliğinin sürdürülmesini desteklemiş ve zaman zaman Rusya'yı eleştirmişti. Eski bir hava kuvvetleri komutanı olan Radev, 2016 yılında Moskova'ya yakın çizgideki Bulgar Sosyalist Partisi'nin desteğiyle cumhurbaşkanı seçilerek siyasete girmişti. 2021'de yeniden seçilen Radev, görev süresinin 2027'de dolacak olmasına rağmen ocak ayında istifa etmiş ve mart ayında İlerici Bulgaristan (PB) partisini kurmuştu.