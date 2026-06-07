Kosova'da seçmenler, 18 ay içinde yapılan üçüncü genel seçim için bugün yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Kosova, pazar günü son 18 ay içinde yapılan üçüncü genel seçim için sandık başına gidiyor. Avrupa'nın en genç devleti olan Kosova'da sandıklar 07.00 itibarıyla açıldı. Yaklaşık 2,1 milyon seçmen 19.00'a kadar oy kullanabilecek. İlk sonuçların gece saatlerinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi, 22 adayla seçime katıldı

Seçimlere 17 siyasi parti ve 3 seçim koalisyonu katılırken, 900'den fazla milletvekili adayı Kosova Meclisi'ndeki 120 sandalye için mücadele ediyor. Mecliste 100 sandalye genel seçimle belirlenirken, 20 sandalye azınlık topluluklarına ayrılıyor; bunların 10'u Sırp topluluğuna, 10'u ise Türk, Boşnak, Roman, Goralı gibi diğer azınlıklara veriliyor. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), ülkedeki Türk toplumuna anayasal güvenceyle ayrılan 2 milletvekilliği için 22 adayla seçim yarışına katılıyor.

Analistler, Kurti'nin liderliğindeki partinin kazanacağını öngörüyor

Analistler, Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje Movement) seçimlerden bir kez daha galip çıkacağını öngörüyor. Ancak uzmanlara göre Kurti'nin, yeni devlet başkanını seçebilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayabilmesi adına muhalefet partileriyle uzlaşma arayışına girmesi gerekecek.

Kosova güvenlik güçleri, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için geniş güvenlik önlemleri alırken, yerli ve uluslararası gözlemciler de seçim sürecini yakından takip ediyor.

Yurt dışında yaşayan Kosovalılar için oy verme işlemi bir gün önce diplomatik temsilciliklerde gerçekleştirildi. Yetkililer, seçim sürecinin demokratik standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Parlamento feshedilmişti

Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje Partisi, Aralık ayında yapılan son seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, bu oran Şubat 2025'teki yüzde 42 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ancak partinin, büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanlığı için diğer partilerle aday üzerinde uzlaşamamasının ardından Nisan ayında parlamento feshedilmişti. Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu erken seçim kararı almıştı.