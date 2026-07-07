Paris İstinaf Mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen'i Avrupa Parlamentosu asistanları davasında suçlu bularak 3 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak kararı verdi. Siyasi yasağın büyük kısmının ertelenmesi, Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık yolunu hukuken açık bırakırken, elektronik kelepçe kararı seçim kampanyası konusunda belirsizlik oluşturdu.

Fransa'da Paris İstinaf Mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi'nin (Rassemblement national) eski lideri Marine Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu asistanları davasında kararını açıkladı. Partinin meclis grup başkanı ve 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü figürlerinden biri olan Le Pen, kamu fonlarının usulsüz kullanılması ve bu suça iştirak kapsamında suçlu bulundu. Mahkeme, Le Pen'i 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezanın 2 yılını erteledi. Kalan 1 yıllık hapis cezasının elektronik kelepçeyle infaz edilmesine hükmedildi. Le Pen'e ayrıca 100 bin euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak verildi. Siyasi yasağın 30 ayı ertelenirken, ertelenmeyen 15 aylık kısmının uygulanmış sayıldığı belirtildi.

Kararın ardından Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp katılamayacağı yeniden tartışma konusu oldu. Verilen 5 yıllık siyasi yasak kararı, Le Pen'in adaylığını fiilen imkansız hale getiriyordu. İstinaf mahkemesinin daha düşük siyasi yasakla yetinmesi ise Le Pen'in adaylık yolunu hukuken açık bıraktı. Buna rağmen elektronik kelepçe kararı, Le Pen'in siyasi geleceği açısından yeni bir belirsizlik oluşturdu. Le Pen, daha önce elektronik kelepçe takması halinde cumhurbaşkanlığı kampanyasını özgür şekilde yürütemeyeceğini belirterek, 'Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunuzda hareketlerinizde tamamen özgür olmanız gerekir' demişti.

Avrupa Parlamentosu asistanları davası

Dava, Ulusal Birlik Partisi'nin eski adı olan Ulusal Cephe (Front National) döneminde, Avrupa Parlamentosu bütçesinden maaşları ödenen bazı asistanların gerçekte parlamenter faaliyetler yerine parti işleri için çalıştırıldığı iddiasına dayanıyor. Dosyada, 2004 ile 2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu fonlarının parti personelini finanse etmek amacıyla kullanıldığı öne sürülüyordu.

Le Pen ve diğer sanıklar ise yargılama sürecinde suçlamaları reddederek, söz konusu çalışmaların Avrupa parlamenterlerinin siyasi faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.