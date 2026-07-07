Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şam temasları kapsamında bir araya geldiği Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yeniden inşa, enerji, altyapı, sağlık, sivil havacılık ve bankacılık alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları ile niyet beyanları imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sürüyor. Fransız lider, başkent Şam'da bugün Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İkili Halk Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti.

Anlaşmalar imzalandı

Toplantıda, Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere altyapı, enerji, sivil havacılık, sağlık ve bankacılık sektörlerinde stratejik ortaklık anlaşmaları ve niyet beyanları imzalandı. Bu kapsamda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, 'Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad' tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den kaçırılan ve Fransa'da el konulan fonların iadesine ilişkin niyet beyanı imzaladı. Ayrıca iki bakan, 'Kapsamlı İş Birliği Çerçeve Anlaşması'na da imza attı.

Ekonomik ve sektörel iş birlikleri kapsamında; Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Müdürü Kuteybe Bedevi ile CMA CGM Grubu CEO'su Rodolphe Saade arasında, lojistik, deniz ve hava taşımacılığını içeren stratejik ortaklık anlaşması imzalanırken, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve 'Expertise France' ile teknik destek anlaşmaları yapıldı.

Sağlık alanında, Fransız 'Ellipse Projects SAS' şirketi ile imzalanan mutabakat zaptı uyarınca Deyrizor, Halep ve Tartus'ta modern üniversite hastanelerinin kurulacağı, Şam, Halep ve Humus'taki mevcut hastanelerin ise en üst uluslararası standartlara göre modernize edileceği bildirildi.

Toplantıda, Suriye Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, Humus'ta su arıtma ve enerji çözümleri geliştirilmesi ile sivil havacılıkta kargo yönetimi gibi kritik altyapı protokolleri de imzalandı.

'Dünya, buradaki güvenli ve istikrarlı koridorların değerini bir kez daha anladı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yaptığı konuşmada, Fransız yatırımcıları ve devlet yetkililerini selamlayarak, 'Yeni Suriye'ye hoş geldiniz. Bugün bu salonda dünya endüstri ve ekonomi dünyasının öncüleri, küresel nakliye filolarını yönetenler, uçak üretenler, havalimanlarını işletenler, enerji ve su ağlarını kuranlar bir araya gelmiş durumda' dedi.

Suriye'nin jeopolitik konumuna ve küresel ticaret rotalarındaki hayati rolüne dikkat çeken eş-Şara, 'Suriye, Akdeniz'i Körfez'e ulaştıran ve Irak'a bağlayan, Marsilya'dan ise sadece birkaç deniz mili uzaklıkta bulunan stratejik bir konuma sahip. Hürmüz Boğazı krizinden sonra dünya, buradaki güvenli ve istikrarlı koridorların değerini bir kez daha anladı. İşte bu noktada, küresel koridor pazarında vazgeçilmez bir merkez olarak hayati rolünü yeniden kazanan Suriye coğrafyasının önemi ortaya çıkıyor' şeklinde konuştu.

'Fransa ile temelini attığımız stratejik ortaklık, Avrupa ve dünya ile ilişkilerimiz için bir model niteliğindedir'

Yatırım iklimine ve hayata geçirilecek projelere de değinen Ahmed eş-Şara, bundan 14 ay önce Fransız konteyner ve yük taşımacılığı şirketi CMA CGM'nin Lazkiye Limanı'nın geliştirilmesi için 230 milyon euroluk bir yatırım sözleşmesi imzaladığını hatırlattı. Eş-Şara, 'Henüz bir yıl bile geçmeden grup, limanın kapasitesini artırmak adına 200 milyon avro daha ek yatırım yapma kararı aldı. Karşımızda; sivil havacılık filomuzun yenilenmesi, havalimanlarımızın işletilmesi, seyrüsefer sistemlerinin modernize edilmesi, kara sularımızda enerji arama faaliyetleri, elektrik ve su ağlarının yenilenmesi, üniversite hastaneleri, gıda sanayisi ve dijital altyapı ile nüfus kayıt sisteminin modernizasyonunu kapsayan bütünsel bir yol haritası bulunuyor. Sanayi kentlerimiz, fabrikalarınız için bir çıkış noktası olmaya hazırdır. Bunu destekleyen en önemli unsur ise Suriye'nin egemen bir kararla yeniden şahlanışa geçmesidir. Bizler, yasaların ve kurumların güvencesinde modern bir yatırım ortamı inşa ediyoruz. Fransa ile temelini attığımız stratejik ortaklık, Avrupa ve dünya ile ilişkilerimiz için bir model niteliğindedir. Bu, sloganlar üzerine değil, halklarımızın çıkarlarına hizmet eden gerçekçi temeller üzerine kurulu bir ortaklıktır' ifadelerini kullandı.

'Fransa, Suriye ile güven inşa etmeye hazırdır'

Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın ardından söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suriye halkının yanında durmaya ve ülkenin yeniden imar sürecine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Suriye'nin yeniden imarını desteklemek amacıyla kapsamlı ve ortak ekonomik komiteler kurulacaktır. Bu süreçte Körfez ülkeleriyle de güçlü ortaklıklar tesis edilecektir. Fransa, Suriye ile güven inşa etmeye hazırdır. Enerji ve bankacılık başta olmak üzere birçok hayati sektörde Suriye'nin ortağı olacağız. Suriye'nin önünde elbette birçok zorluk var, ancak ortaklığımız için çok büyük fırsatlar da mevcut. Biz her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.