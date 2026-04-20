Kütahya'daki okullarda yeni hafta, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'daki silahlı saldırılar sebebiyle bayrak, vatan, milli ve manevi değerler anlatılarak başladı.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni hafta dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı. Program kapsamında okul önünde öğrencilere bayraklar dağıtıldı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırılar nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam etti. Daha sonra öğrenciler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki öğrencilere hitaben yazdıkları şiirleri okudu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yaptığı konuşmada öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Mustafa Yılmaz: 'Yılmadık, yılmayacağız'

Konuşmasında öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, zor günlerden geçildiğini belirterek, birlik ve kararlılık vurgusu yaptı. Yılmaz, 'Zor günlerden geçtik, elem verici olaylar yaşadık. Ancak yılmadık, yılmayacağız. Emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz' dedi.

Öğrencilere eğitimlerine ara vermemeleri gerektiğini hatırlatan Yılmaz, 'Okullarımızı boş bırakmayacağız. En iyi eğitimi alarak bu milleti hak ettiği yere taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı da uyarıda bulunan Yılmaz, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Öğretmenlere de teşekkür eden Yılmaz, zor süreçte öğrencilere verdikleri destekten dolayı şükranlarını iletti.

Programın ardından öğrenciler ders başı yaptı.