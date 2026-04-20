TV+, nisan ayında zengin içerik seçkisini izleyicilere sundu. Bu ayın öne çıkan yapımlarının başında ise dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve gizem dozu giderek artan FROM yer alıyor.

TV+, nisan ayında platforma eklenen ve her zevke hitap eden yeni içerikleriyle izleyicilerine dolu bir içerik kütüphanesi sunuyor. Bu ayın dikkat çekenleri arasında; FROM, The Smashing Machine, Roofman, Ted, Fly Me to the Moon, My Brilliant Friend, Tetris, The Conjuring: Last Rites, All That's Left of You, Emancipation ve Greyhound gibi güçlü yapımlar yer alıyor.

TV+'ın nisan içerikleri şöyle açıklandı:

FROM dördüncü sezonuyla platformda

Bilim kurgu ve korku türlerini buluşturan, gizemli atmosferiyle izleyicileri derinden etkileyen FROM, yeni sezonuyla platfromda yerini aldı.

Kasabaya girenlerin bir daha çıkamadığı, kâbus gibi ve sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayan dizi, her sezon artan gerilimi ve cevaplanmayı bekleyen sorularıyla dikkat çekiyor.

Yeni sezonda, kasaba sakinleri gerçeğe her zamankinden daha fazla yaklaşırken, karşılarına çıkan sırlar çok daha karanlık bir hal alıyor. 'Sarı Adam'ın kim olduğu, Jade ve Tabitha'nın keşiflerinin bir çıkış yolu sunup sunamayacağı, kasabaya yeni gelen gizemli bir karakterin dengeleri değiştirmesi ve Boyd'un kasabayı bir arada tutma mücadelesi, sezonun ana gerilim hatlarını oluşturuyor.

Rotten Tomatoes'da izleyicilerden aldığı yüzde 96'lık skoruyla dikkat çeken ve MGM+'nın fenomen içerikleri arasında ilk sıralara yerleşen dizi, sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi dördüncü sezonunda da ekran başına kilitliyor. FROM'un dördüncü sezonu şimdi platformda yer alıyor.

The Smashing Machine

Gerçek bir hikâyeden ilham alan The Smashing Machine, dövüş sanatları dünyasının efsane isimlerinden Mark Kerr'ün iniş çıkışlarla dolu hayatını çarpıcı bir dille ekrana taşıyor. Başrolde Dwayne Johnson'ın yer aldığı film, fiziksel gücün ardındaki kırılganlıkları ve insan hikâyesini derinlikli bir bakışla ele alırken, yönetmen koltuğunda Benny Safdie oturuyor. Spor biyografisi türüne farklı bir soluk getiren yapım, 1 Nisan'da platformda yerini aldı.

Roofman

Sıra dışı bir hikâyeden ilham alan Roofman, çatıları delerek restoranları soyan ve bu nedenle 'Roofman' lakabını alan Jeffrey Manchester'ın hikâyesini ekrana taşıyor. Başrolde Channing Tatum'ın yer aldığı filmde, hapishaneden kaçtıktan sonra aylarca bir oyuncak mağazasında gizlice yaşayan karakter, burada Kirsten Dunst'ın canlandırdığı Leigh ile beklenmedik bir bağ kuruyor. Suç, kimlik ve duygusal kırılganlık arasında gidip gelen bu hikâye 3 Nisan'da platforma eklendi.

Ted

1993 yılında geçen Ted, şöhret günleri geride kalan konuşan ayı Ted'in, en yakın arkadaşı John Bennett ve ailesiyle birlikte Boston'daki sıradan ama bir o kadar kaotik hayatını konu alıyor. Her ne kadar John için pek iyi bir örnek olmasa da dostluk söz konusu olduğunda her şeyi göze alan Ted'in hikâyesi; aile, arkadaşlık ve büyüme sancılarını bol mizahla harmanlıyor. Seth MacFarlane'in hem üreticiliği hem de oyunculuğunu üstlendiği dizinin ikinci sezonu 3 Nisan'da ilk kez ve sadece TV+'ta izleyicilere sunuldu.

Fly Me to the Moon

Hollywood'un sevilen yıldızlarından Scarlett Johansson ve Channing Tatum'u bir araya getiren Fly Me to the Moon, eğlenceli ve romantik bir hikâye sunuyor. NASA'nın imajını güçlendirmekle görevlendirilen bir pazarlama uzmanı ile görevine odaklanan bir fırlatma direktörü arasında gelişen sürpriz ilişki, işleri beklenmedik bir noktaya taşıyor. Yönetmen koltuğunda Greg Berlanti'nin oturduğu Apple orijinal yapımı bu film, 7 Nisan'da platfromda yerini aldı.

My Brilliant Friend

Napoli'nin fonunda yıllara yayılan güçlü bir kadın dostluğunu odağına alan My Brilliant Friend, final sezonunda Lila ve Elena'nın karmaşık ilişkisini daha da derinleştirerek izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Elena Ferrante'nin çok satan roman serisinden uyarlanan yapımda başrolleri Margherita Mazzucco ve Gaia Girace paylaşıyor. Zamansız bir dostluk hikâyesini anlatan dizi, final sezonuyla 10 Nisan'dan itibaren platformda.

Tetris

Dünyanın en ikonik video oyunlarından birinin perde arkasındaki sıra dışı hikâyeyi anlatan Tetris, Soğuk Savaş döneminde geçen yüksek tempolu bir hak mücadelesini ekrana taşıyor. Başrolde Taron Egerton'ın yer aldığı film, oyunun küresel haklarını güvence altına almak için Sovyetler Birliği'ne giden Henk Rogers'ın risk dolu yolculuğunu konu alıyor. Gerilim ve nostaljiyi bir araya getiren bu Apple orijinal yapımı, 14 Nisan'da platforma yüklendi.

The Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites, Warren çiftinin şimdiye kadarki en karanlık ve tehlikeli vakasına odaklanıyor. Pennsylvania'daki sıradan bir evin durmak bilmeyen doğaüstü bir kuşatmanın merkezine dönüşmesiyle gerilim adım adım tırmanırken, bu film Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın canlandırdığı Ed ve Lorraine Warren karakterlerine son kez hayat verdiği yapım olma özelliğini taşıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Chaves oturuyor. Gerçek korkudan beslenen atmosferiyle dikkat çeken film, 17 Nisan'da platformda izleyiciyle buluştu.

All That's Left of You

Filistinli bir gencin Batı Şeria'daki bir protestonun ortasında kalmasıyla başlayan hikâye, ailenin umut, cesaret ve zorluklarla örülü geçmişine uzanıyor. All That's Left of You güçlü duygusal anlatımıyla izleyiciyi derinden etkileyen bir drama sunuyor. Ödüllü Filistinli yönetmen, yazar ve oyuncu Cherien Dabis'in yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu üstlendiği film, 21 Nisan'da ilk kez ve sadece platfromda izleyiciyle buluşuyor.

Emancipation

Apple orijinal yapımı Emancipation, özgürlüğüne kavuşmak için kölelikten kaçan Peter'ın mücadelesini konu alıyor. Başrolde Will Smith'in yer aldığı film, fiziksel dayanıklılığın ötesinde insan ruhunun direncini etkileyici bir görsellikle yansıtıyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Tarihsel bir dramı güçlü bir aksiyon diliyle buluşturan yapım, 21 Nisan'da platformda izleyiciyle buluşuyor.

Greyhound

İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik anlarından birinde geçen, Apple orijinal yapımlarından Greyhound, Atlantik Okyanusu'nda müttefik konvoyunu korumakla görevli bir savaş gemisinin mücadelesini konu alıyor. Başrolde Tom Hanks'in yer aldığı film, deneyimsiz bir komutanın zamana ve görünmeyen bir düşmana karşı verdiği gerilim dolu savaşı etkileyici bir tempoyla aktarıyor. Yönetmen koltuğunda Aaron Schneider oturuyor. Yüksek tempolu anlatımıyla dikkat çeken yapım, 28 Nisan'da platfromda yerini alacak.