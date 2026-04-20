İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha ödülle taçlandırdı. ISG'de dijital dönüşüme liderlik eden Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, 'Future of CIO Summit & Awards'da 'Yılın En iyi CIO'su / CIOs of the Year' kategorisinde ödüle layık görüldü.

2025 yılında 48,4 milyon yolcuyla tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaşan ISG, artan operasyonel yoğunluğu yönetirken gerçekleştirdiği dijitalleşme yatırımlarıyla sektöründe fark ortaya koyuyor. ISG Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, teknoloji yönetimi ve liderliğiyle Türkiye'nin en kapsamlı B2B teknoloji etkinlikleri arasında yer alan 'Future of CIO Summit & Awards'da 'Yılın En İyi CIO'su' ödülüne layık görüldü. ISG'nin ödül almasına katkı sağlayan projesi; terminal ve hava tarafı operasyonlarının tek merkezden izlenmesini sağlayan 'Dijital İkiz (Digital Twin)' oldu.

'Dijital İkiz' ile operasyonel verimlilik ve hız artıyor

'Dijital İkiz (Digital Twin)' projesi sayesinde terminal ve hava tarafı operasyonları gerçek zamanlı veri akışıyla uçtan uca izlenebilir hale gelirken, tüm süreçler tek merkezden yönetilebiliyor. Sistem, operasyonel verimliliği artırıp karar alma süreçlerini hızlandırarak, daha entegre ve proaktif bir

havalimanı yönetim modeli sunuyor. Operasyonel mükemmelliği teknolojik inovasyonla birleştiren ISG, altyapı geliştirme ve süreç optimizasyonu alanındaki bu başarısıyla, havacılık ekosisteminde örnek teşkil eden projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu. ISG geçtiğimiz yıl da International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Summit 2025 Ödülleri'nde havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy projesi ile aynı kategoride ödül kazanmıştı.

'Teknolojiyi iş yapış şeklimizi dönüştüren stratejik bir güç olarak konumlandırıyoruz'

Sabiha Gökçen Havalimanı IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson ödüle ve sektöre ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Şirketlerin teknoloji liderlerini bir araya getiren, sektör deneyimlerinin paylaşılmasını sağlayan, yeni projeler için ilham kaynağı olan bu değerli ekosistemin parçası olmak bizim için büyük bir gurur. Sivil havacılık gibi çok paydaşlı ve dinamik bir sektörde dijital dönüşüm ve teknolojinin sağladığı hız kritik önem taşıyor. Biz de bu gücü en etkin şekilde kullanarak, hızlı, kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sunmaya yönelik çalışmalar hayata geçiriyoruz. Yapay zeka, biyometrik sistemler ve otomasyon gibi teknolojilere yatırım yaparak hem yolcu deneyimini iyileştirmeye hem de operasyonel süreçlerimizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz.'

İlerleyen dönemde de yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Anderson, sözlerine şöyle devam etti:

'Bilişim teknolojileri, destekleyici bir fonksiyon olmanın ötesine geçerek kurumsal büyümenin temel yapı taşlarından biri haline geldi. Günümüz havacılık ekosisteminde dijital dönüşüm yalnızca teknolojik bir yenilenme değil, aynı zamanda yeni nesil yaklaşımlarla iş süreçlerinin yeniden tanımlanmasını da zorunlu kılıyor. Biz de teknolojiyi iş yapış şeklimizi dönüştüren stratejik bir güç olarak konumlandırıyor; daha verimli ve sürdürülebilir projeler üzerinde çalışıyoruz. Her adımımızda yolcu memnuniyetini merkeze alırken, sektörde fark ortaya koyan projelere imza atıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, güçlü ekip ruhumuzun ve ortak vizyonumuzun bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeler geliştirmeye ve ISG'yi teknolojiye olan yatırımıyla havacılık sektöründe rol model haline getirmeye devam edeceğiz.'

Güçlü dijitalleşme yatırımları ile yolcu deneyimi geliştiriliyor

2025 yılını 48,4 milyon yolcu ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaşarak kıtanın en yoğun havalimanları arasında üst sıralara yükseldi. Türkiye'nin en çok yolcu ağırlayan 2. havalimanı olan ISG, böylesi büyük bir operasyonu mümkün olan en iyi şekilde yöneterek yolcuların havalimanında daha konforlu, hızlı ve sorunsuz bir deneyim yaşamaları için dijitalleşmeye önemli yatırım yapıyor. Havalimanının dört bir yanına yerleştirilen yapay zeka teknolojili sensörler ile terminal içerisindeki yolcu akışı kolaylıkla yönetiliyor, Xovis PTSprojesi sayesinde gerçek zamanlı veri akışı ile operasyonlar daha verimli hale getiriliyor ve yolcuların bekleme süreleri azaltılıyor.

Uluslararası seyahat eden misafirlerin konforunu artırmak ve yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla gelen ve giden pasaport kontrol noktalarında e-pasaport bankolarının sayısı artırılarak en son yapılan 18 adet ilaveyle birlikte terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34'e ulaştı (15 giden, 19 gelen yolcu). Üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy, Biniş Kartı Doğrulama Sistemi, Akıllı Bagaj Takip Sistemleri, Veri Analitiği ile Hizmet Optimizasyonu gibi pek çok sistem havalimanında entegre biçimde çalışıyor. Bu yatırımlar sayesinde daha az bekleme, daha az temasla işlem yapma ve bilgi ve hizmetlere daha kolay ulaşım gibi önemli kazanımlar sağlanarak, yolcu deneyimi çok daha konforlu hale getiriliyor ve yolcu memnuniyeti artıyor.