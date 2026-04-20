Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 2 Mart'ta Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elim bir saldırı sonrası şehit olan Fatma Nur Öğretmen'in evladı Hasan Kemal'in 11'inci yaş gününü kutladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Çekmeköy'de gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan öğretmen Fatma Nur Çelik'in emaneti olan Hasan Kemal'in 11. yaş günü, Çekmeköy'de duygu dolu anlara sahne oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde Çamlık Sosyal Tesisleri'nde Hasan Kemal'in ailesi, akrabaları, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen doğum günü programında birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, Hasan Kemal'in mutluluğu katılımcılara umut verdi. Programda yapılan konuşmalarda, merhume öğretmenin hatırasının Çekmeköy'de yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı. Başkan Orhan Çerkez, Hasan Kemal'e taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formasının hediye ederek yalnız olmadığını belirti, 'O artık hepimizin evladı. Ona sahip çıkmak, yanında olmak hepimizin sorumluluğu' ifadelerini kullandı. Hasan Kemal ise, 'Burada olduğum, sizin gibi arkadaşlara sahip olduğum için şükrediyorum. İyi ki sizinle tanışmışım çok şanslıyım. Çok teşekkür ediyorum. Hiç aklıma gelmemişti. Benim için sürpriz oldu' dedi.

Etkinlikte ayrıca şehit öğretmen Fatma Nur Çelik için dualar edilirken, ailesine sabır dilekleri iletildi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.