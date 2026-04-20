Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu yıl 61. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili, 'Ülkemizi ve yöremizi tanıtmakla ilgili çok güzel bir TUR yapacağımıza inanıyorum' dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında ProSeries kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak; yüzlerce araçtan oluşan dev konvoyu, küresel yayın gücü ve uluslararası etkisiyle bir kez daha Türkiye'yi canlı yayınlarla dünya sahnesine taşıyacak. 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla duyurulan TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını kat edecek ve 1969-1979 yılları arasında beş kez TUR'a ev sahipliği yapmış olan Ankara'da tamamlanacak.

'Çok iyi organizasyonlar gerçekleştiriyoruz'

Yarış öncesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl 61. kez düzenleneceğini belirterek sözlerine başlayan Emin Müftüoğlu, 'Geçen yıl 60.'sını büyük bir heyecanla yapmıştık. 60+1'deyiz. 50.'sinde çok büyük bir heyecan yaşamıştık, yarım asrı geçmiştik. Artık 60'ı geçiyoruz. İnşallah bu ülke 100'ü devirecek ve çok iyi organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonların altında çok geniş bir ekip var. Başta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapıyoruz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü veledrom da talimatlarıyla Konya'da yapımı gerçekleşti, açıldı ve Avrupa şampiyonası yaptık. Şimdi bu hafta güzel bir haber söyleyebilirim; Belçika'da ve Hong Kong'da iki sporcumuz madalyalar aldılar, 1 birincilik, 1 üçüncülük aldılar ki olimpiyat yolunda gidiyorlar. Federasyonumuza ve bisiklet ailesine büyük destekler veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bu organizasyonların hepsini Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Spor Bakanlığımıza ve bakanımıza teşekkür etmek istiyoruz' diye konuştu.

'Finali Ankara'da yapacağız'

TUR'un yakın tarihte ilk kez Ankara'da biteceğini belirten Müftüoğlu, '69-79 yılları arasında defalarca Ankara'da bitmişti. En son 1999'da Ankara'da bitti ve Çankaya'ya çıkıp orada Cumhurbaşkanımızın elinden kupa almışlardı. 99'dan beri yapılmıyor, uzun bir yıl var. Şimdi hem Ankara'nın tanıtımı hem başkentimizin bütün dünyaya isminin duyurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde başlayıp önünde bitecek. Hem Ankara'nın turizmi adına hem tanıtılması adına hem de ülkemizin başkentinde bitirmek adına çok güzel bir organizasyon hazırlığı yapıyoruz ve finali Ankara'da yapacağız' ifadelerini kullandı.

'Dört tane Türk takımımız var'

Bu yıl TUR'a 23 takım ve 161 sporcunun katılacağını sözlerine ekleyen Başkan Emin Müftüoğlu, 'World takımlar var, Pro Continental takımlar var. En önemlisi de 4 tane Türk takımımız var. Bu 4 Türk takımından birisi Muğla, ilk defa Muğla'da bir profesyonel takım kuruldu. Muğla'da hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Muğla Valimizin destekleriyle böyle güzel bir takım oluşturdular. İstanbul Team yine daha önce Beykoz, İstanbul Büyükşehir ve şimdi de İstanbul Team olarak yoluna devam ediyor, güzel işler yapıyorlar. Spor Toto zaten yıllardır devam eden bir profesyonel takımımız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem bisiklete hem bisikletin profesyonel takım altyapılarına hepsine büyük destekler veriyor ve 4 takımımızla bu turnuvada, TUR'da yer alacağız' değerlendirmesinde bulundu.

'Bu yıl diğer yıllardan biraz daha farklı'

Bu sene yarışta 2 tane yokuş etabı olduğunu söyleyen Başkan Müftüoğlu, 'Bu yıl diğer yıllardan biraz daha farklı. İki tane yokuş etabımız var, kraliçe etap dediğimiz. Bir tanesi Kıran, başlarda yapıyoruz. Son günden önce Antalya'da yaylaya çıkıyoruz, Festikan Yaylası'na ki çok zor bir etap ve tersten başladık. Hep sahillerde Antalya tarafından başlayıp sahilleri dolaşıyorduk klasik olarak. Bu defa klasiği tersine döndürdük. Çeşme'den başlayıp bu iki tane yokuş etabıyla birlikte Antalya'ya gelip oradan Ankara'ya geçeceğiz' şeklinde konuştu.

'Ülkemizi ve yöremizi tanıtmakla ilgili çok güzel bir TUR yapacağımıza inanıyorum'

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ülke turizmine önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Emin Müftüoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Sezon başında ülkemizin böyle turistik yörelerini ve bütün dünyaya bu görüntüleri vererek turizm destinasyonlarında başka ülkelere değil, ülkemize gelmesini sağlamakla ilgili turizme çok büyük bir katkısı var. Turizmin içinden birisi olarak bunun ne kadar değerli olduğunu turizmdeki tüm o yörede yaşayanlar ve o ekonomiyi bilenler iyi biliyor. Çok büyük katkısı oluyor turizme. 'Ülkemizin tanınmasına ihtiyacı mı var?' diyenlere, 'Fransa'nın da Paris'in de tanıtıma ihtiyacı var mı?' diye sorarım. Bütün diğer rakiplerimiz devamlı tanıtımla ilgili çaba içerisindeler. Biz de onlara karşı ülkemizi ve yöremizi tanıtmakla ilgili çok güzel bir TUR yapacağımıza inanıyorum.'

'TUR'dan sonra Bisiklet Spor Okulları'nı hayata geçireceğiz'

Bisiklet Spor Okulu adında yeni bir proje başlatacaklarını dile getiren Başkan Müftüoğlu, 'TUR'dan sonra Bisiklet Spor Okulları'nı hayata geçireceğiz. TUR'u görünce bisiklet sporcusu çoğalıyor, bisiklete binen çoğalıyor ve dünyada doğaya katkı çoğalıyor. Spor anlamında 2008'lerdeki sporcu havuzuyla bugünkü sporcu havuzunu koyduğunuz zaman TUR'un ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor' açıklamasını yaptı.

'Herkesi canlı olarak seyretmeye bekliyoruz'

Son olarak TUR'u takip edecek olan bisikletseverlere seslenen Müftüoğlu, 'Herkesi canlı olarak seyretmeye bekliyoruz, ekranlara bekliyoruz. Finişinde de o müthiş spor heyecanını, kazanma heyecanını, finiş heyecanını o şehirlerde, şehirde yaşayanları ve diğerlerini de ekran başına davet ediyorum' diyerek sözlerini noktaladı.