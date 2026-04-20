Fenerbahçe, 21 Nisan Salı akşamı deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA