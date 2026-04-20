Seyahat firması Kâmil Koç, 100'üncü yılını başlattığı 'vefa' hareketiyle kutluyor. Bir asırlık başarısının mimarı olan yol arkadaşlarına teşekkür etmeyi hedefleyen firma, bu kapsamda ilk adımı öğretmenlere yönelik indirim kampanyasıyla attığını duyurdu.

Kâmil Koç, 100. kuruluş yılına ulaşmanın gururunu toplumsal faydayı önceleyen projelerle taçlandırıyor. '100 Yıldır Yol Arkadaşınız' mottosuyla asırlık mirasını global iş ortağı Flix'in vizyonuyla birleştiren marka, bu anlamlı yılı geniş kapsamlı bir 'Vefa ve Teşekkür' hareketine dönüştürüyor.

Öğretmenlere indirim

Yapılan açıklamaya göre Kâmil Koç, çalışanlara yönelik yıl boyu sürecek olan özel indirim projelerinin ilk adımını ise geleceğimizi inşa eden öğretmenler için attı. 'Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimize Bir Teşekkür de Bizden' sloganıyla hayata geçirilen kampanya ile öğretmenlere özel, 20 Mayıs tarihine kadar dijital kanallar üzerinden yapılacak bilet alımlarında yüzde 20'ye varan indirim sunuyor. Öğretmenler, Kâmil Koç Mobil Uygulaması ve flixbus.com.tr üzerinden bilet satın alırken OGRT9Z kodunu kullanarak kampanyadan faydalanabiliyor. Türkiye genelinde tüm hatlarda geçerli olan uygulama, öğretmenlere daha kaliteli, konforlu ve erişilebilir bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

'Teşekkür zinciri' devam edecek

Öğretmenlerle başlayan bu özel proje, 100'üncü yıl iletişim stratejisinin ilk adımını oluşturuyor. Söz konusu yaklaşım yalnızca bir kampanya serisi değil; firmanın bir asırlık yol arkadaşlığı kültürünü farklı toplumsal gruplara teşekkür ederek güçlendirme vizyonunun da önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor. Firma, 100'ünc yıl coşkusunu toplumun tüm kesimlerine yayma hedefi doğrultusunda önümüzdeki dönemde askerler ve polisler, sağlık çalışanları ve kamu personeli gibi farklı gruplara özel indirim uygulamalarını hayata geçirmeyi planlıyor.

'100 yıllık yolculuğumuzda en değerli güç, yol arkadaşlarımızdır'

Kâmil Koç Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Özlem Sarıgül Işık, 100'üncü yıl vizyonunu yeni kampanyalarla taçlandırmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'1926 yılında Cumhuriyetimizin ilk adımlarıyla başlayan yolculuğumuzda bugün 100 yıllık köklü bir çınara dönüşmenin gururunu yaşıyoruz. Bu asırlık hikâye, halkımızın bize duyduğu güvenle yazıldı. Biz de 100. yılımızda bu güveni yalnızca sözle değil, somut adımlarla karşılamak istiyoruz. Bu kapsamda, tüm yolcularımıza sunduğumuz avantajların yanı sıra kamu çalışanlarımıza ve meslek gruplarına özel vefa kampanyaları kurguluyoruz. İlk adımı da öğretmenlerimizle attık. Güçlü Türkiye yolunda büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz yalnızca çocuklarımızı yetiştirmiyorlar, onlar aynı zamanda geleceğimizi şekillendiriyorlar.

Öğretmen kampanyamızın peşi sıra yıl boyunca farklı gruplara yönelik yeni kampanyalarla bu yaklaşımı sürdüreceğiz. Amacımız, 100'üncü yılımızı yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir 'teşekkür yılı' olarak yol arkadaşlarımızla birlikte yaşamak. Şimdiye kadar olduğu bundan sonra da onların en güvenilir yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.'