Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2026 yılı Mart ayına ilişkin kartlı ödeme istatistiklerini yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’de kart kullanımının ve dijital ödeme alışkanlıklarının güçlü bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Mart ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde toplam işlem adedi ise yüzde 10 artışla 1,8 milyar olarak gerçekleşti.

Kart Sayısı 458,8 Milyona Yükseldi

Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 146,2 milyon, banka kartı sayısı 214,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 97,9 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kartlarda yüzde 13 düşüş kaydedildi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 458,8 milyona ulaştı.

Kredi Kartları Ödeme Tutarında Lider

Kartlı ödemelerin 2 trilyon 218,8 milyar TL’si kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartları 380,9 milyar TL, ön ödemeli kartlar ise 8,6 milyar TL pay aldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 50, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 60 artış dikkat çekti.

İnternetten Ödemeler Yüzde 53 Arttı

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 791,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu alandaki işlemlerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 31’e çıktı. İnternetten yapılan ödeme adedi ise yüzde 11 artışla 257,2 milyon oldu.

Temassız Ödeme Yaygınlaşıyor

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 10 artarak 1 milyar 153,2 milyon adede ulaşırken, ödeme tutarı yüzde 50 artışla 849,8 milyar TL olarak kaydedildi. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ünün temassız gerçekleşmesi dikkat çekti.

Genel Eğilim: Dijital ve Temassız Ödeme Öne Çıkıyor

BKM verileri, Türkiye’de özellikle temassız ve internetten yapılan ödemelerin hızla yaygınlaştığını gösterirken, banka kartı kullanımındaki güçlü artış da dikkat çekiyor. Ön ödemeli kartlardaki düşüşün ise sınıflandırma değişikliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.