Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), uluslararası lojistik iş birliklerini geliştirme hedefi doğrultusunda Almanya'nın önde gelen liman işletmelerinden Duisport ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Türkiye ile Avrupa arasında yeni bir lojistik koridorun oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Mersin - Filyos hattı üzerinden Duisport Limanı'na alternatif taşımacılık modeli geliştirilmesi konusu ele alındı. Görüşmelerde özellikle Avrupa'daki entegre lojistik sistemlerinin Türkiye ile daha etkin biçimde bağlanması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın stratejik konumuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz'den Avrupa'nın iç bölgelerine uzanan sürdürülebilir ve maliyet avantajı sağlayan bir taşıma koridorunun mümkün olabileceğini ifade etti. Duisport temsilcileri ise Avrupa'daki alternatif taşıma ağlarının etkin kullanımıyla daha çevreci ve rekabetçi lojistik çözümler sunulabileceğini belirtti.

Maliyet düşecek, karbon emisyonu azalacak

Görüşmeler kapsamında üzerinde çalışılan model; Mersin'den çıkacak yüklerin alternatif koridorlar üzerinden Rotterdam'a ulaştırılmasını, ardından Avrupa'nın iç kesimlerine nehir taşımacılığıyla dağıtılmasını öngörüyor. Söz konusu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

'Mersin'i lojistik zincirin güçlü halkası yapacağız'

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'i yalnızca bir liman kenti değil, uluslararası lojistik zincirlerinin güçlü bir halkası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çakır, Duisport ile gerçekleştirilen görüşmelerin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Projenin fizibilite çalışmalarının önümüzdeki süreçte derinleştirileceğini belirten Çakır, ilgili paydaşlarla iş birliği içinde somut adımlar atılmasının planlandığını ifade ederek, girişimin Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinde yeni bir lojistik koridor oluşturma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Duisport'ta teknik inceleme

Ziyaret kapsamında MTSO heyeti, Duisport'ta teknik incelemelerde bulundu. Heyete Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri de eşlik etti. Program çerçevesinde limanın operasyonel kapasitesi, intermodal taşımacılık altyapısı ve sürdürülebilir lojistik uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Görüşmelerde ayrıca Mersin ve Zonguldak'ın lojistik kapasitesi ile Mersin ve Filyos limanlarının stratejik konumları değerlendirilerek muhtemel iş birliği alanları ele alındı.