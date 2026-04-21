AXA Sigorta, dijital sağlık sigortası ürününü yeni uzmanlık alanlarıyla geliştirerek sigortalı deneyimini daha kapsamlı bir yapıya dönüştürüyor. AXA Dijital Sağlık Sigortası'nda yapılan güncellemeyle birlikte şirket, önleyici sağlık yaklaşımını destekleyen ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayan yenilikçi çözümler üretme vizyonunu güçlendiriyor.

Tıpta dijitalleşmeyi sigorta sektörüne taşıyan AXA Sigorta, Dijital Sağlık Sigortası'nın kapsamını yeni uzmanlık alanlarıyla genişletti. Yapılan geliştirmelerle birlikte dijital muayene hizmeti daha fazla branşı kapsayan bir yapıya kavuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Koç Healthcare iş birliğiyle geliştirilen AXA Dijital Sağlık Sigortası, sigortalıların uzman doktorlarla dijital ortamda görüşebilmesine olanak tanıyan bütüncül bir sağlık çözümü sunuyor. Poliçe kapsamında sunulan uzaktan dijital muayene ve sağlık danışmanlığı hizmetleri sayesinde sigortalılar; sağlık hizmetlerine hastaneye gitmeye gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları değerlendirme ve yönlendirmelere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan şirket, dijital sağlık sigortası hizmetini daha kapsamlı hale getirerek ürün içeriğini yeni branşlarla güçlendirdi. Daha önce dahiliye ve pediatri branşlarında sunulan randevulu dijital muayene hizmetine; yeni geliştirmeler ile göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji ve dermatoloji branşları da eklendi. Böylece AXA Dijital Sağlık Sigortası kapsamında, farklı network seçenekleriyle sunulan dijital muayene hizmeti 6 medikal branşa ulaşarak daha bütüncül bir sağlık danışmanlığı yapısına dönüştü. Söz konusu geliştirme yalnızca yeni hazırlanacak poliçeleri değil, halihazırda Dijital Sağlık Sigortası poliçesi olan sigortalılar için de geçerli olacak. Bu sayede mevcut sigortalılar, herhangi bir ek işleme ihtiyaç duymadan diledikleri yerden ve zamanda uzman doktorlara ulaşarak genişletilmiş hizmet kapsamından yararlanabilecek.

Şirket, sağlıkta dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir yatırım olarak değil, aynı zamanda müşteri deneyimini güçlendiren bir güven modeli olarak değerlendiriyor. Empati Güvencesi yaklaşımıyla geliştirilen bu hizmet; sigortalıların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunarken, önleyici sağlık anlayışını da destekleyen bütünsel bir yapıyı da güçlendiriyor.