Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için yağış uyarısı yaptı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Çığ uyarısı yapan uzmanlar, 'Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' dediler.