Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde alternatif ürün arayışları kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez deneme ekimi yapılan tütün, elde edilen yüksek verim ve kaliteyle üreticinin yüzünü güldürdü

2025 yılında Pazaryeri Ziraat Odası öncülüğünde 10 dekar alanda gerçekleştirilen deneme ekiminden beklenenin üzerinde rekolte alınması, üreticilerin bu ürüne olan ilgisini artırdı. Bu yıl ise ekim alanı yaklaşık beş kat büyütülerek 50 dekarın üzerine çıkarılıyor. İlçede başlatılan bu hamleyle birlikte tütünün, tarımsal çeşitliliği artırarak ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni sezon için hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor. Tütün tohumları çimlendirilmek üzere ekilirken, fide haline gelecek bitkiler Mayıs ayında toprakla buluşturulacak. Üreticiler, sezon öncesi umutlu ve heyecanlı.

'Bu yıl 50 dekarın üzerinde ekim yapılacak'

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, yürütülen çalışmaların ilçe tarımı için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ektiğimiz Burley tütünü Pazaryeri köylerinde kalite açısından oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bu başarı üzerine 2026 yılı için tohum ekimlerini gerçekleştirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Bu yıl 50 dekarın üzerinde ekim yapılacak' dedi.

Yetkililer, tütün üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte Pazaryeri'nde üreticilerin gelir seviyesinin artmasını ve ilçenin ekonomik yapısının güçlenmesini bekliyor. Alternatif ürün olarak öne çıkan tütünün, önümüzdeki yıllarda Pazaryeri'nin yeni geçim kaynağı haline gelmesi öngörülüyor.