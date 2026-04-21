Vodafone Business, iş dünyasının liderlerini ve teknoloji ekosistemini Tech Connect İstanbul etkinliğinde bir araya getirdi. 21 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, 5G başta olmak üzere yapay zekâ, bulut, IoT ve siber güvenlik teknolojilerinin iş dünyasına etkisi çok boyutlu olarak ele alındı.

14 Ocak'ta Ankara'da kamu ve özel sektör temsilcilerini 5G odağında bir araya getiren Tech Connect buluşmasının ardından, İstanbul etkinliği de Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, teknoloji liderleri ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İş dünyasının liderlerini Tech Connect İstanbul'da buluşturan Vodafone Business, 5G ve yeni nesil teknolojilerin sunduğu dönüşüm fırsatlarını gündeme taşıdı. Etkinlikte dijital dayanıklılık ve güçlü altyapı, yapay zekâ ve veri güvenliği, bulut, IoT ve 5G teknolojilerinin dönüşüme olan etkisi ve uygulama alanları tartışıldı. Etkinlikte konuşma yapan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, '5G ile birlikte daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha güçlü bir bağlantı dönemi başladı. Biz de iş ortaklarımızın teknolojik dayanıklılığını artırmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Teknolojiyi sadece sunmuyor, müşterilerimize nasıl kullanacakları konusunda da rehberlik ediyoruz' dedi.

'Dijital dayanıklılık iş sürekliliğinin temel şartı oldu'

Engin Aksoy, 'Bugünün iş dünyasında hayat dijital bir nabızla atıyor; bağlantı ile hızlanan, gözle görülmeyen algoritmalarla yönetilen sistemlerimiz beklentiyi yeniden tanımlıyor. Operatör olarak, bu yolculukta en başından beri merkezi bir rol oynamış ve oynamaya devam eden bir kurumuz. Bugün Avrupa ve Afrika'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz; 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunuyor, dünya genelinde 220 milyondan fazla cihazı birbirine bağlıyoruz. Teknoloji kabiliyetlerimiz ve değerlere dayalı iş yapış biçimimizle yapay zekâ ve hiper bağlantılı sistemlerin hayatımızın giderek daha büyük bir parçası hale geldiği, 'veri egemenliği' ve 'veri özerkliği' kavramlarının daha fazla önem kazandığı 'dijital dayanıklılık' çağına da en hazır kurumlardan biriyiz' dedi.

'İş süreçlerine nasıl entegre edecekleri konusunda da rehberlik ediyoruz'

Dijital dayanıklığın önemine vurgu yapan Aksoy, 'Dijital dayanıklılık artık kurumların iş sürekliliğinin temel şartı, bizim için de 'teknik bir başlık' değil; iş modelimizin merkezindeki stratejik bir alan. İşletmelerin dijital dayanıklılığını artırmak için risk, iş sürekliliği, teknoloji dayanıklılığı, kriz yönetimi ve iç kontrol fonksiyonlarını entegre bir şekilde yönetiyoruz. İş ortaklarımıza sadece teknoloji sunmuyor; hangi teknolojiyi nasıl kullanacakları, iş süreçlerine nasıl entegre edecekleri konusunda da rehberlik ediyoruz. Vodafone Business olarak; iş ortaklarımızla birlikte düşünen, birlikte tasarlayan, birlikte uygulayan ve birlikte büyüyen bir yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü ekosistemi daha da büyüterek, Türkiye'nin dijital dönüşümünde birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Dijital rönesans iş dünyasını yeniden tanımlayacak'

Etkinlikte konuşma yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 'Yapay zekâ, veri ve bağlantının kesişiminde yeni bir 'dijital rönesans' dönemine giriyoruz. Bu dönemde şirketler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi iş modelinin merkezine alan yapılara dönüşüyor. 2045'e doğru ilerlerken, iş dünyası sadece dönüşmeyecek, 'dijital rönesans' ile yeniden tanımlanacak. Çünkü bu dönem; teknolojinin iş modellerini dönüştürdüğü değil, işin kendisini yeniden yazdığı bir dönem olacak. Bugün dayanıklılık artık sadece ayakta kalabilmek değil; belirsizlik içinde yön bulabilmek ve bu belirsizliği avantaja çevirebilmek anlamına geliyor. Dayanıklılığı da güçlü bir dijital çekirdek, güvenliğin yeniden tasarlanması, değer üreten yapay zekâ ve adaptif insan kaynağı ile sağlayabiliriz. Tech Connect İstanbul da bu dönüşümü anlamak, gerçek iş senaryolarını deneyimlemek ve liderlere yeni bir perspektif sunmak açısından önemli bir buluşma noktası' dedi.

Deneyim alanları ve vizyon oturumları öne çıktı

Tech Connect İstanbul; ana sahne oturumlarının yanı sıra, siber güvenlik odağında gerçekleştirilen özel oturumlar ve deneyim alanları ile kapsamlı bir içerik sundu. Tech Connect İstanbul kapsamında; akıllı üretimden otonom sistemlere, bağlantılı cihazlardan veri odaklı perakende senaryolarına kadar geniş bir teknoloji ekosistemi katılımcılarla buluştu.

Bu sayede gerçek iş senaryolarındaki uygulamaları interaktif olarak sergilenerek katılımcılara birebir deneyim fırsatı sunuldu. Bu alanlar, teorik bilgiyi pratiğe dönüştüren yapısıyla etkinliğin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı. Etkinlikte iş dünyası liderleri, teknoloji sağlayıcıları ve sektör uzmanları; dijital dönüşüm, yeni nesil iş modelleri ve teknoloji yatırımlarının geleceği üzerine görüşlerini paylaşırken, katılımcılar Vodafone Business çözümlerini birebir deneyimleme fırsatı buldu.