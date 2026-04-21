MediaMarkt Türkiye, cihazların performansını koruyan ve verimliliğini artıran bakım hizmetlerine elektrikli scooter'ı da ekledi. Premium ve standart olarak iki seçenekle sunulan bakım paketleri ile elektrikli scooter'ların batarya ve elektrik sistemi kontrollerinden fren, lastik ve süspansiyon bakımlarına, tüm bakım ve temizlik işlemleri markanın mağazalarında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

MediaMarkt Türkiye, müşterilerine 10 farklı cihaz için sunduğu bakım ve temizlik hizmetlerine elektrikli scooter'ı da dahil etti. Elektrikli scooter'ların Türkiye'de de hızla yaygınlaşması ve günlük hayata girmesiyle birlikte bakım, onarım ve temizlik hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar da artıyor. Bu ihtiyacı yeni hizmeti ile karşılayan marka, kullanıcıların scooter'larının daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü olması amacıyla Standart ve Premium olmak üzere iki farklı bakım hizmetini uygulamaya geçiriyor.

Olası arızalar önleniyor, masraf azalıyor

Elektrikli scooter'lara düzenli bakım yapılmadığında batarya ve elektrik sistemlerinde sorun çıkabiliyor ve bu sorunlar da hem güvenlik hem de performans ve kullanım ömrü açısından daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Markanın sunduğu elektrikli scooter bakım hizmeti ile cihazların düzenli kontrolü sağlanarak olası arızaların erken tespit edilmesine ve risklerin azaltılmasına yardımcı olunuyor. Bu sayede kullanıcılar, ileride oluşabilecek ek masrafların da önüne geçebiliyor.

Uzman ekipler bakım sonrası cihazı pistte test ediyor

Yapılan açıklamaya göre, elektrikli scooter bakım hizmeti ile MediaMarkt'tan ya da farklı bir yerden satın alınan elektrikli scooterlar'ın batarya ve elektrik sistemi kontrollerinden fren, lastik ve suspansiyon bakımlarına, gövde ve mekanik parçaların kontrolüne, yazılım/güvenlik güncellemelerine ve detaylı temizlik işlemlerine kadar uzanan uçtan uca bakımları yapılıyor. Bakım tamamlandıktan sonra ekipler mini bir test pisti kurarak cihazı test ediyor. Ayrıca arıza tespiti ve olası parça değişimlerinde istenen ek işçilik ücreti de hizmet kapsamında kullanıcılardan talep edilmiyor. Premium hizmet paketinde ise yılda bir adet lastik değişimi hizmeti de ücretsiz olarak karşılanıyor. Tüm bu kapsamlı bakım, onarım ve temizlik işlemleri markanın mağazalarında yapılıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin hizmet paketlerinde hangi işlemlerin yapıldığına dair detaylı bilgiye ve müşteri sözleşmesine Bakım Hizmetleri web sitesinden ulaşılabiliyor.