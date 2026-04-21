Küçükçekmece'de 150 emekli çift için tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi. Yoğun talep gören geziye, 150 emekli çift katıldı. Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyid Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Hilal-i Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Alçıtepe, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı güzergahında gerçekleşen gezide, emeklilere rehber eşlik etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen gezide altı otobüsle yola çıkan emekliler, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'yi profesyonel rehber eşliğinde gezdi. Geziye katılan çiftler, gece saatlerinde Küçükçekmece Belediyesi önünden kalkan araçlarla Çanakkale'ye güvenli ve konforlu bir yolculuk gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Çanakkale'de olan katılımcılar gün boyu tarihi yerleri gezdi. Ayrıca katılımcılara sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve çeşitli ikramlıklar verildi.

'Herkesin Çanakkale'yi mutlaka görmesi gerek'

Geziye katılan çiftlerden Songül Başel, ''Çanakkale'ye hep gitmek istedim ancak fırsat olmadı. Keyifli bir yolculuk geçirdik, grup halinde gelmek güzeldi. Türk tarihi açısından son derece önemli olan bu tarihi yeri görmek bizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Atalarımızın bütün imkânsızlıklar içinde nasıl canla başla mücadele ettiğini rehberimizin ayrıntılı anlatımıyla bir kez daha öğrendik. Şehitlikte tüylerimiz diken diken oldu. Herkesin özellikle çocuklar ve gençlerin Çanakkale'ye gelerek bu ülkenin ne şartlarda savunulduğunu görmesi gerek. Bizleri unutmayan, bizler için de çalışan başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

Songül Başel ile geziye katılan eşi Necmi Başel ise, ''60 yaşındayım ve şimdiye kadar Çanakkale'ye gelmediğim için çok pişmanım. Günümüz şartlarında emekli olup sosyal hayattan kopan bizlerin düşünülmesi çok kıymetli. Belediyemizin hayata geçirdiği hizmetlerden zaten çok memnunuz ama Çanakkale gezisi çok daha anlamlı oldu. Bu ülke için şehit olan tüm ecdadımızı bu gezi vesilesiyle saygıyla andık. Rehberimiz Çanakkale'yi köşe bucak gezdirip anlatım gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.