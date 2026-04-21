Diyarbakır'da 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerine yaptıkları jestle tüm Türkiye'nin kalbine dokundu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından aralarında harçlık toplayan öğrenciler aldıkları hediyeleri üzerine yazdıkları 'Elimizde silah değil çikolata var, içimizde kin değil sevgi var' notuyla öğretmenlerine dağıttı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen ve rastgele ateş açan kişi, olayın ardından intihar etti. Daha sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokula okulun öğrencisi tarafından saldırı düzenlenmiş, bu olayda ise saldırgan, 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye bu iki olayın şokunu üzerinden atamazken, vatandaşların yüreğine dokunan çalışma Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrenciler, eğitim camiası üzerindeki kara bulutları dağıtmak için çalışma başlattı. Öğrenciler kendi aralarında topladıkları harçlıklarla çeşitli hediyeler alıp üzerlerine yazdıkları, 'Öğretmenlere silah değil çikolata uzatılır', 'Bana eğitim veren öğretmenime kurban olurum', 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdırlar', 'İyi ki varsınız öğretmenim', 'Geleceğimizi emanet ettiğimiz en değerli insanlara, sizi çok seviyoruz hocam', 'Elimizde silah değil çikolata var, içimizde kin değil sevgi var' notlarını yapıştırdı. Öğrenciler daha sonra sınıfları gezerek öğretmenlerine üzerinde notlarının bulunduğu çikolataları öğretmenlere verdi.

Hediyelerin ardından hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.