İnegöl AVM, yerel kültürel mirası yaşatarak toplumsal etki oluşturan 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle Hermes Creative Awards'ta 4 ayrı kategoride Platin ödülün sahibi oldu.

Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle uluslararası iletişim ve pazarlama dünyasının en saygın ödül platformlarından Hermes Creative Awards'ta dört ayrı kategoride en yüksek seviye olan Platin ödül kazandı. AVM'nin kültürel mirası geleceğe taşıma vizyonuyla hayata geçirdiği proje; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı, Özel Etkinlik İletişimi, İletişim Kampanyası ve Kültürel Sürdürülebilirlik/ Topluluk Katılımı kategorilerinde bu ödüle layık görüldü.

Gelenekten Geleceğe projesi; yerel değerleri koruyan, toplumsal fayda yaratan ve kültürel sürdürülebilirliği destekleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalar, yalnızca bir AVM iletişimi olmanın ötesine geçerek bölgesel kalkınmaya ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor. Hermes Creative Awards tarafından verilen bu dört ayrı ödül ile de İnegöl AVM'nin iletişimdeki bütüncül yaklaşımı ve uluslararası standartlardaki başarısı bir kez daha tescillemiş oldu.

'Yerel kültüre saygı ve toplumsal sorumluluk vizyonumuzun uluslararası başarıyla taçlanmasından büyük gurur duyuyoruz'

Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: 'Bu başarıyı yalnızca tek bir projenin çıktısı olarak görmüyoruz; aynı zamanda yerel kültüre duyduğumuz saygının, topluma karşı sorumluluk anlayışımızın ve sürdürülebilirlik odaklı bakış açımızın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. İnegöl AVM olarak, bulunduğumuz bölgeyle derin bir bağ kurmayı ve bir alışveriş merkezinin ötesinde, sosyal hayatın aktif bir parçası olmayı önemsiyoruz. 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle amacımız; geçmişten gelen değerleri bugüne taşıyarak, yerel halkın katılımıyla kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere ilham verecek şekilde aktarmak. El sanatlarından atölye çalışmalarına, eğitimlerden etkileşimli etkinliklere uzanan bu bütüncül yaklaşımın Hermes Creative Awards'ta dört ayrı kategoride en üst seviye olan Platin ödülle taçlandırılması bizim için son derece kıymetli. Bu ödül, Fiba CP'nin vizyonunun, projeye katkı sunan tüm paydaşlarımızın, İnegöl halkının desteğinin ve özveriyle çalışan AVM ekibimizin ortak emeğinin bir sonucudur.'