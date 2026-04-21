İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü'nde Junior Model United Nations (JMUN) konferansı düzenlendi. 'Global Care in Diplomacy' (Diplomaside Küresel Sorumluluk) ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere uluslararası müzakere deneyimi sundu.

Komite oturumlarında, ikili müzakerelerde ve yazılı karar metinlerinin hazırlanması süreçlerinde İngilizcenin resmi iletişim dili olarak kullanıldığı konferansa, ortaokul düzeyinde yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Küresel gündem maddeleri ele alındı

Öğrencilerin en kritik küresel meseleleri İngilizce oturumlarda diplomatik bir çerçevede tartıştığı komitede şu konular ele alındı:

Küresel Gıda İsrafı: Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerine yönelik politika önerileri geliştirildi.

İklim Değişikliği: Paris Anlaşması çerçevesinde ulusal taahhütler ve uyum stratejileri değerlendirildi.

Dijital Güvenlik: Siber tehditler, veri gizliliği ve uluslararası siber iş birliği mekanizmaları incelendi.

Katılımcı öğrenciler; İngilizce sunum ve müzakere pratiğinin yanı sıra eleştirel ve analitik düşünme, diplomatik iletişim, ikna, liderlik ve takım çalışması alanlarında önemli kazanımlar elde etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, konferansın öğrenciler üzerindeki dönüştürücü etkisini şu sözlerle ifade etti:

'İhlas Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıyla değil; küresel farkındalık, güçlü İngilizce iletişim becerisi, liderlik ve diplomatik yetkinliklerle donatmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz.'

Okur, JMUN'26'nın bu vizyon doğrultusunda somut bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Bu konferans; gençlerimizin İngilizceyi canlı ve işlevsel bir iletişim aracı olarak kullanmasına, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almasına ve kendilerini uluslararası platformlarda ifade etmesine zemin hazırladı. 150 öğrencimizin sergilediği olgunluk, özgüven ve analitik derinlik bizleri son derece gururlandırdı. Geleceğin diplomasi insanları burada yetişiyor' dedi.