Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Adres Dijital Kütüphane' mobil uygulamasıyla 30 bini aşkın kitap cep telefonlarına taşınırken, vatandaşlar istedikleri her an ücretsiz olarak dijital kütüphaneye erişebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlara doğrudan dokunan dijital projeler üretmeye de devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen 'Adres Dijital Kütüphane' mobil uygulaması, kentin her noktasında kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve özellikle çocukların ekran sürelerini daha verimli kullanmasını hedefliyor.

Dijital kütüphane uygulamasında 30 binin üzerinde yayın yer alırken, kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mobil cihazlar ve tabletler üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen uygulama sayesinde vatandaşlar, istedikleri her an dijital kütüphaneyi yanlarında taşıyabiliyor. Uygulama içerisinde 400'ün üzerinde yayınevine ait içerik, sesli kitaplar ve farklı dillerde yayınlar bulunuyor. Uygulama sayesinde öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve tüm vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre birçok türde ve kategoride kendi raflarını oluşturabiliyor ve kişisel okuma listelerini düzenleyebiliyor.

'30 binin üzerinde yayının olduğu bir mobil uygulamadan bahsediyoruz'

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yarman, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok dijital projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, kurum içi ihtiyaçların dışında da halka dokunan birçok proje üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeni uygulamaya alınan 'Adres Dijital Kütüphane' uygulaması hakkında bilgi veren Yarman, 'Kentin her yerine kitabın ulaşabilmesi, insanların kültürel dağarcıklarına katkı sağlayabilmesi adına, 'Adres Dijital Kütüphane' uygulamasını hayata geçirdik. Buradaki temel amaçlarımızdan birisi de çocukların ekran sürelerini biraz daha faydalı işlerde kullanabilmeleri. Herkesin her zaman ulaşamadığı kitabı, telefona ve tablete indirerek kullanabilecekleri bir uygulama. 30 binin üzerinde yayının olduğu bir mobil uygulamadan bahsediyoruz' dedi.

'Uygulamayı yalnızca Mersin'de ikamet edenler kullanabiliyor'

Kültür ve eğitime destek uygulamalarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Yarman, uygulamayı yalnızca Mersin'de ikamet edenlerin kullanabildiğini ve çift doğrulama sistemiyle giriş yapıldığını söyleyerek, 'Uygulama bazı güvenlik şartları getirtiyor. Bu şartları yerine getiren herkes uygulamaya girebiliyor. Bu uygulama uzun süreli olarak kullanabiliyor. Biz her yıl bu uygulamanın içindeki kitapları güncelleyerek, sık kullanılanlar gibi belli başlı bölümler de hazırlayarak, gelişmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek' ifadelerine yer verdi.