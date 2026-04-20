Van Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevliyken yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden gümrük muhafaza memuru Arif Parasız'ın ismi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mesai arkadaşları tarafından kurulan kütüphanede yaşatılacak.

Yüksekova TOKİ İlk ve Ortaokulunda, Parasız'ın mesai arkadaşlarının girişimleriyle oluşturulan 'Arif Parasız Kütüphanesi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Okul idaresi, öğretmenler, veliler ve bağışçıların katkılarıyla kitaplarla donatılan kütüphanenin açılışına mülki idare amirleri, gümrük yetkilileri ve merhum memurun ailesi katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Nihat Şahin tarafından okunan duaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Kaymakam Akın, açılışın ardından merhum Arif Parasız'ın ailesiyle birlikte kütüphaneyi dolaşarak incelemelerde bulundu. Törende konuşan Esendere Gümrük Müdür Yardımcısı Sinan Akbaş, görev yaptıkları süre boyunca bölge halkıyla kurdukları gönül bağına dikkat çekti. Akbaş, şunları kaydetti:

'Hakkari halkına hizmet ederken buradaki vatandaşlarımızı kendi ailemiz gibi gördük. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyaçlara destek olmak istedik. Bu kütüphaneyi oluştururken asıl amacımız, görevini ifa ederken hayatını kaybeden mesai arkadaşımızın ismini sonsuza dek yaşatmaktı. Okul yönetimimizle el birliği yaparak bu anlamlı projeyi hayata geçirdik.'

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan baba Ziya Parasız ise evladının isminin Türkiye'nin bir ucunda eğitimle anılmasından gurur duyduklarını belirtti. Parasız, 'Oğlumuzun adının burada yaşatılması bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. Buradan faydalanacak öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayacak olmak bizleri ayrıca mutlu etti' dedi.

Açılış törenine ilçe protokolü, gümrük çalışanları, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.