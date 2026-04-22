TÜGAP Girişimci Acenteler Platformu Başkanı Abdulcelil Alkış, sigorta sektöründe hızla büyüyen prim üretimine paralel olarak suistimal dosyalarının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek hem vatandaşları hem de acenteleri dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye sigorta sektöründe 2025 sonunda 1,22 trilyon TL'ye ulaşan prim üretimi, 2026'nın ilk çeyreğinde 396,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ancak artan işlem hacmiyle birlikte organize sahtecilik riskinin de büyüdüğü ifade edildi.

Türkiye Sigorta Birliği ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, 2025 yılında onaylanan suistimal bildirimlerinin toplam tutarı 910,14 milyon TL'ye ulaştı. Bildirim sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 5 bin 423'e yükselirken, dosyaların yüzde 94'ünün oto sigortaları branşında gerçekleştiği kaydedildi. Aynı dönemde mağdur başına ortalama tazminat tutarı ise yüzde 44 artarak 55,7 bin TL'ye çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, sektör verilerinin doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir maliyeti işaret ettiğini belirterek, 'Sigortasız araç oranının yüksekliği, sürücü firarı ve hasar sonrası sigortalama gibi suistimallerin temel sebeplerindendir. Trafikteki sigortasız araçlar, oluşan zararın maliyetini dolaylı olarak primlerini düzenli ödeyen vatandaşlara yüklemektedir' dedi.

SİSEB verilerine göre 2025'te en yaygın suistimal yöntemi yüzde 28,3 ile sürücü değişikliği ve sürücü firarı olurken, bunu yüzde 23,5 ile kasten zarar verme ve yüzde 22,3 ile hasar sonrası sigortalama izledi. Oto branşında analitik modellerle şüpheli bulunan dosya sayısının 6 bin 901'e ulaştığı, toplam tutarın ise 993,1 milyon TL'ye çıktığı bildirildi.

Dijital dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çeken Alkış, özellikle çalıntı kredi kartlarıyla düzenlenen poliçeler üzerinden yapılan sahteciliklere işaret ederek, 'Vatandaşlar poliçeyi e-Devlet veya sistemlerde görünce güvenli olduğunu düşünüyor. Ancak dolandırıcılar, ödemeyi kendi IBAN hesaplarına yönlendiriyor. Kart sahibi itiraz ettiğinde poliçe iptal ediliyor ve vatandaş hem parasını kaybediyor hem de teminatsız kalıyor' diye konuştu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından son dönemde atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Alkış, 7 Nisan 2026'da gerçekleştirilen operasyonda 35 kişinin gözaltına alınmasının bu mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Alkış, 'Sigorta primi ödemeleri mutlaka sigorta şirketlerinin resmi tahsilat kanalları veya yetkili acenteler üzerinden yapılmalı. Şahsi IBAN hesaplarına yapılan ödemeler büyük risk taşıyor. Poliçenin sadece sistemde görünmesi yeterli değil, tahsilatın gerçekleştiği mutlaka teyit edilmeli' dedi.

Yetkili sigorta acentelerinin en güvenilir işlem noktası olduğunu belirten Alkış, fiyat odaklı tercihler yerine teminat kapsamının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Sigorta bir fiyat ürünü değil, risk yönetimidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç anında yanında olacak, süreci yönetecek yetkili acentelerle çalışması büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.