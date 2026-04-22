Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Bahar yağışlarının etkisiyle hızla yükselen su seviyesi, eski Akine yerleşim alanını tamamen sular altında bırakırken, cami minaresinin yalnızca şerefeye kadar olan kısmı su yüzeyinde görünür halde kaldı.

Anamur'daki Alaköprü Barajı'nda su seviyesinin son bir ayda dikkat çekici şekilde yükseldiği gözlemlendi. Şubat ayında minarenin gövde kısmına kadar ulaşan suyun, mart itibarıyla şerefeye kadar yükseldiği tespit edildi. Aynı noktadan kaydedilen dron görüntüleri, doluluk oranındaki artışı net şekilde ortaya koydu. Daha önce kısmen görülebilen köy evleri ve yapılar ise tamamen su altında kaldı.

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, eski yerleşime ait tüm izlerin sular altında kaldığını belirterek, 'Baraj doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Eski köyümüz tamamen sular altında kaldı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Bu durum bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkanlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı' dedi.

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise ibadet hayatının kesintisiz devam ettiğini ifade ederek, 'Eski camimiz su altında kaldı. Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor. Yeni yerleşim yerinde inşa edilen camimizde cemaatimizle ibadetlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimize yönelik sosyal ve dini faaliyetler yürütüyoruz' diye konuştu.

Baraj projesi kapsamında tahliye edilen eski yerleşim alanının yerine daha yüksek kotta modern bir mahalle kuruldu. Bölgede konut, eğitim ve ibadet alanlarının yanı sıra sosyal donatılar da hizmete alındı. Mahalle sakinleri, barajın sağladığı sulama imkanlarıyla birlikte Anamur Ovası'nda tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Öte yandan, baraj gölü üzerinde yalnız başına yükselen minare, su yüzeyindeki yansımasıyla dikkat çekiyor. Dron ile kaydedilen görüntüler, hem doğadaki değişimi hem de sular altında kalan bir yerleşimin izlerini gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzara geçmiş ile bugünün aynı karede buluştuğu etkileyici bir görüntü sunuyor.