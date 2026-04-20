Bayburt Devlet Hastanesinde düzenlenen Diyabet Okulu eğitimlerinde, diyabet hastaları ile hasta yakınlarına hastalığın takibi, beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Diyabet Okulu eğitimlerinin nisan ayı programı, diyabet hastaları ile hasta yakınlarının katılımıyla yapıldı.

Eğitimlerde, diyabetin tanımı, kan şekeri takibi, insülin ve ilaç kullanımı, beslenme düzeni, fiziksel aktivitenin önemi ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitimin sonunda Başhekim Dr. Murat Canpolat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Küçük ve diyabet okulu eğitimcileri tarafından katılımcılara Diyabet Okulu diplomaları takdim edildi.