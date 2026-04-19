Bayburt'ta düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nda şampiyon takımlar belirlendi. 3 gün süren organizasyonda erkeklerde Düzce Üniversitesi, kadınlarda Sağlık Bilimleri Üniversitesi, karma kategoride ise Trabzon Üniversitesi şampiyon oldu.

Dede Paşa Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde takımlar, nehir inişi etabında derece elde edebilmek için kürek çekti. Kafa kafaya, sprint, slalom ve nehir inişi etaplarının ardından kategorilerde genel sıralama netleşti. Buna göre erkeklerde Düzce Üniversitesi birinci, Trabzon Üniversitesi ikinci, Bayburt Üniversitesi üçüncü oldu. Kadınlarda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk sırada, Bayburt Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Karma kategoride ise Trabzon Üniversitesi birincilik, Munzur Üniversitesi ikincilik, Bayburt Üniversitesi üçüncülük elde etti.

Bayburt Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde üçüncülük, kadınlarda ikincilik ve karma kategoride üçüncülük derecesiyle tamamladı.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupaları, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törende verildi.