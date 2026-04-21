Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitimde, kalp-damar hastalıkları, sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, diyabet ve fiziksel aktivite başlıkları ele alındı.
Türkiye Kalp-Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, kalp sağlığının korunması, risk faktörlerinin azaltılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
'Kalbinizi Korumak Ellerinizde' temasıyla düzenlenen eğitim, Diyetisyen Senem Kırlıoğlu tarafından verildi. Eğitimde, kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde beslenme düzeni, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele ve diyabet kontrolünün önemine dikkat çekildi.
Eğitimde ayrıca, kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna vurgu yapıldı.