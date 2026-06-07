Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Baraj Gölü, doğal güzelliği ve tekne turlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağların arasında yaklaşık 1700 metre rakımda bulunan Demirözü Barajı, sulama amaçlı yapılmasına rağmen son yıllarda turizm açısından da bölgenin önemli destinasyonlarından biri haline geldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lori Çayı üzerinde inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan baraj gölünde düzenlenen tekne turları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri kapsamında teknelerle yapılan göl turları sayesinde yaz aylarında ilçe nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlanıyor.

Yetkililer, son dönemde binlerce kişinin bölgeyi ziyaret ederek tekne turuna katıldığını belirtti.

Tekne turuna katılan ziyaretçilerden Nur Çakmak, bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası olduğunu ifade ederek, 'Burası bilinmeyen bir cennet. Çok muhteşem bir manzara eşliğinde tur yapma imkanı bulduk. Tanındıkça daha çok turist burayı tercih eder.' dedi.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Demirözü Baraj Gölü'nün, tanıtım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte bölge turizmine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.