Bayburt'ta vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, gıda kontrol ve denetim görevlilerince il genelindeki işletmelerde denetimler yapıldı. Denetimlerde hijyen şartları, mevzuata uygunluk, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile ürünlerin muhafaza ve depolama şartları titizlikle incelendi.

Yapılan kontrollerle tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması hedeflenirken, mevzuata aykırı durumların önüne geçilmesi için gerekli kontroller gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik denetimlerin yıl boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.