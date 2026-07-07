Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Salihli Sardes 11. Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı'nda atölyeleri, söyleşileri ve sahneleyeceği oyunlarla Efeler'i temsil edecek.

Salihli'de düzenlenen ve Yönetmen Pedagog Rasim Aşın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden tiyatro topluluklarını ve sanatçıları bir araya getiren organizasyonda, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) da güçlü kadrosu ve zengin programıyla yer alacak.

Şenliğe 10 Temmuz itibarıyla katılacak olan EBŞT ekibi, hem tiyatro eğitim kampında atölye çalışmaları gerçekleştirecek hem de iki farklı oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak. Kamp kapsamında EBŞT oyuncu ve eğitmenlerinden Tamer Kartal, 'Çocuklarla Doğaçlama Çalışmaları Atölyesi'ni gerçekleştirecek. İbrahim Gergin, gençlere yönelik 'Gençlerle Tiyatro Atölyesi' ile katılımcılarla buluşurken, Mehmet Emektar ise 'Temel Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuğun temel dinamiklerini aktaracak. Başlıklardan biri de EBŞT oyuncu ve eğitmeni Tuncer Candan'ın gerçekleştireceği 'Sosyal Sorumluluk Projelerinde Amatör Tiyatro Çalışmaları' söyleşisi olacak. Şenliğin eğitim kadrosunda ayrıca, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, dramaturg ve yazar Serkan Fırtına da yer alacak. Fırtına, tiyatro eğitim kampında vereceği eğitimlerle katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. Eğitim çalışmalarının yanı sıra EBŞT, çocukların büyük ilgiyle takip ettiği 'Ağustos Böceği ile Karınca' adlı müzikli çocuk oyununu ve doğaçlama tiyatronun keyifli örneklerinden oluşan 'Doğaçlama Tiyatro Gösterisi'ni sahneleyerek festival izleyicisiyle buluşacak.

'Sanatçılarımızla gurur duyuyoruz'

Uluslararası organizasyonda ilçeyi temsil edecek tiyatro ekibine başarılar dileyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, '

Sanatçılarımızın uluslararası bir organizasyonda Efeler'i başarıyla temsil edecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Tüm ekibimize yürekten başarılar diliyor, ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Sanatın birleştirici gücünü her platformda büyütmeye devam edeceğiz' dedi.