Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Aydın genelindeki vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olduğunu duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürütülen vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin 2026/986 esas ve 2026/1339 sayılı kararı uyarınca Aydın genelindeki vektörle mücadele hizmetlerinin ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olduğu belirtildi. Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Vatandaşlarımızın dikkatine. Aydın ilimiz genelinde vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetleri İzmir Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi 2026/986 Esas, 2026/1339 numaralı kararı uyarınca ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğundadır. İlaçlama konusundaki her türlü görüş ve talebinizi ilçe belediyelerine bildirebilirsiniz' ifadeleri yer aldı.