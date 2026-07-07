Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin son gününde sahne alan Çelik'in konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Doğu Akdeniz'in incisi olan ve bölgede sosyal aktivitelerin merkezi olarak bilinen İskenderun ilçesinde, Uluslararası 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 4. gününde düzenlenen çeşitli etkinliklerle son buldu. İskenderun Belediyesi'nce Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalde şarkıcı Çelik sahne aldı. Yoğun ilgi gösterilen konsere katılan binlerce vatandaş, Çelik'in seslendirdiği eserlere hep birlikte eşlik etti. 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali geride kalan 4 günde düzenlenen konserler ve çeşitli etkinliklerin yapılmasıyla son buldu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun sahilinin yeniden hayat bulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Daha mutlu günlerde hep beraber coşkuyla yeniden İskenderun'u oluşturmaya hazırız. Bir insanın en mutlu gününde burnunun direği sızlar mı, sızlar. Sizlerin yüzündeki gülümsemeyi gördükçe emin olun burnumun direği sızlıyor, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sizleri çok seviyorum. Bulunduğumuz alanda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenilenmeye, güzelliklere hazır ol İskenderun. Gözlerinizdeki mutluluğu gördükçe benim mutluluğum katlanıyor. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum' dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Dönmez, şarkıcı Çelik'e çiçek taktim etti.