Bayburt'ta düzenlenen temsili askerlik töreninde 13 engelli vatandaş, asker üniforması giyerek yemin etti, terhis belgeleri ve künyelerini aldı. Törende, terhis belgesini aldıktan sonra annesinin yanına koşan Hakan Danayiyen'in sevinci, duygu dolu anlar yaşattı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca, silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlara yönelik bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin töreni düzenlendi. Törene katılan engelli vatandaşlar, bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından temsili askerlik uygulamasına katılan vatandaşlar için yemin töreni gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, askerlik görevinin kutsal bir vazife olduğunu belirterek, 'Askerlik, her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini ettiniz. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz' dedi.

Vali Mustafa Eldivan ise, temsili askerlik uygulamasına katılan gençlerin vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergilediğini söyledi. Eldivan, 'Bugün sizler yalnızca şanlı üniformamızı giymediniz, aynı zamanda vatan sevgisinin hiçbir engel tanımadığını en güçlü şekilde ortaya koydunuz. Sizler, sağlığınız, mücadele azminiz ve güçlü iradenizle hepimize örnek oldunuz. Bugün burada özel evlatlarımız bunun en güzel örneğini sergilemiştir. Başta aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Temsili askerlik görevini yerine getirmenin gururunu yaşayan siz sevgili gençlerimizi de gönülden tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara terhis belgeleri ve künye levhaları verildi. Belgeler, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Albay Erdem Yeni, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan tarafından takdim edildi.

Sevincini annesiyle paylaştı

Törende duygulandıran anlar da yaşandı. Engelli vatandaşlardan Hakan Danayiyen, terhis belgesini Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni'nin elinden aldığı sırada büyük sevinç yaşadı. Terhis belgesiyle annesinin yanına koşan Danayiyen'in künyesini annesi boynuna taktı. 'Hakan jandarma olmuş' diyerek oğlunun sevincine ortak olan annenin o anları, davetlileri duygulandırdı.

Jandarma Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, protokol üyeleri, temsili askerler ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.