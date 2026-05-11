Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen 'Vakıf İnsan' yarışması kapsamında yaşlı bir vatandaşı ziyaret ederek, ev işlerine destek oldu.

Tarih öğretmeni Gökay Oğurlu rehberliğinde Veysel Efendi Mahallesi'ndeki eve giden öğrenciler, KOAH hastası olduğu belirtilen yaşlı vatandaşın günlük ihtiyaçlarıyla ilgilendi.

Ev içinde yapılması gereken işlere yardımcı olan öğrenciler, ziyaret sırasında yaşlı vatandaşla sohbet etti. Yardımlaşma, vefa ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler, ziyaretin sonunda vatandaşın hayır duasını da aldı.

Öğrencilerin, Vakıf İnsan Yarışması çerçevesinde üçüncü etkinliğini anlamlı bir ziyaretle tamamladığı kaydedildi.