Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlü ve personele yönelik trafik güvenliği semineri düzenlendi. Seminerde, trafik kurallarına uyumun önemi ile sürücü ve yaya sorumlulukları anlatıldı.

Trafik polisi Gökhan Deniz ve Fatih Tahtalı tarafından yapılan bilgilendirmede, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları, dikkatli ve bilinçli araç kullanımı gibi konular ele alındı.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmanın hukuki sonuçlarına da değinilen seminerde, bu tür ihlallerin can ve mal kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

Seminerde, trafik güvenliğinin sağlanmasında bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekilerek, katılımcılardan kurallara karşı daha duyarlı olmalarını istendi.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.